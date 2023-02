Elezioni regionali 2023, un voto per il governo. Meloni: “Esecutivo rafforzato”

Mario Benedetto 14 febbraio 2023 a

a

a

Il netto trionfo del centrodestra alle elezioni regionali è chiaramente sottolineato delle dichiarazioni di leader e principali protagonisti dei partiti della coalizione. Il presidente del Consiglio e leader di Fdi, Giorgia Meloni, si fa sentire verso metà pomeriggio attraverso i canali social, esprimendo soddisfazione per le vittorie del centrodestra e la nuova affermazione del suo partito: «Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia». La premier si sente più forte, lo dice espressamente: si tratta di «un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del governo». E mentre il risultato elettorale assume i contorni del trionfo, secondo quando apprende l’Adnkronos, il presidente del Consiglio ha chiamato i due vincitori, Rocca e Fontana, congratulandosi con loro per la vittoria: «un risultato netto», sia nel Lazio che in Lombardia.

"Che Paese è questo". Sallusti travolge Travaglio, zittito a tempo di record

Il primo a esultare su twitter è Matteo Salvi ni, leader della Lega, che ha esclamato: «Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio». E commenta successivamente l’importanza del lavoro con gli alleati: «Sono contento perché è una conferma che il gioco di squadra con Giorgia e Silvio funziona». Tra le prime dichiarazioni di Fratelli d’Italia quelle di una delle figure chiave del partito, Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare: «Questo è un dato superiore anche rispetto alle elezioni politiche, conseguito tre mesi fa. Buona parte astensionismo è riferibile a opposizione» ha affermato, evidenziando la carenza dell’offerta politica del centrosinistra. «Se gli exit poll rispondono a verità, c’è un successo del centrodestra nel Lazio molto consistente e anche in Lombardia», gli fa eco il numero due di Fi, Antonio Tajani. Sempre da Forza Italia le parole di Licia Ronzulli, capogruppo del partito al Senato «Ci confermiamo in Lombardia e conquistiamo il Lazio. Gli elettori hanno premiato il buon governo di centrodestra». «Gli elettori hanno mostrato una volontà ben precisa ora dobbiamo governare bene per i cittadini, per gli elettori e anche per chi non è andato a votare». Così invece Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e coordinatore della Lega nel Lazio, rispetto al risultato ottenuto nella regione.

“Campo largo o morte”. Bettini vede un futuro nero senza alleanze

Una vittoria celebrata chiaramente anche dai diretti protagonisti. Così Francesco Rocca, che ha trionfato nel Lazio: «I cittadini del Lazio hanno scelto il centro destra perché ci sono stati 10 annidi abbandono e non c’entra il covid, ho provato a spiegarlo più volte ad Alessio D’Amato. Il covid dura da 2 anni ma dietro ci sono stati segnali che sarebbero potuti servire per fare la differenza, la gente era scontenta e mi aspettavo un buon risultato. È andata anche meglio di come immaginavo». Queste invece le prime parole di Attilio Fontana, confermato governatore della Lombardia: «Sia all’interno della Lega sia nella mia lista c’erano persone che hanno dimostrato nel loro passato di saper svolgere il ruolo di amministratore. Persone che hanno giustificato per tanti cittadini la voglia di andare a votare».