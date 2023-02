Regionali, Sallusti dalla Gruber zittisce Travaglio: "Che Paese è questo"

13 febbraio 2023 a

Giorgia Meloni senza opposizione, anzi sì, quella interna. Nell’ultima puntata del talk “Otto e Mezzo”, lunedì 13 febbraio, la conduttrice Lilli Gruber ha analizzato il risultato delle elezioni regionali con il trionfo del centrodestra in Lombardia e nel Lazio. Non c’è stata la valanga Fratelli d’Italia, dato che la Lega ha recuperato terreno rispetto alle politiche e Forza Italia resta a galla. Il direttore del “Fatto Quotidiano”, Marco Travaglio, ha osservato: “Meloni deve preoccuparsi di più di Berlusconi e Salvini che della sinistra, con il leghista che potrebbe seguire il Cavaliere nella posizione filo-putiniana. Forse anche lei dovrebbe preoccuparsi del fatto che ormai quasi 2 italiani su 3 non vanno a votare in due regioni come Lombardia e Lazio”.

Travaglio ha aggiunto che l’Italia non è affatto un Paese di destra perché c’è un forte astensionismo. Immediata la replica del direttore di “Libero”, Alessandro Sallusti, che ha puntualizzato i veri dati allarmanti: “Non capisco di cosa debba avere timore, caso mai dovrebbe essere Conte a farsi qualche problema, visto che ha preso il 4% in Lombardia e il 9% nel Lazio. O magari dovrebbe preoccuparsi il Pd, ancora senza segretario. Quella del centrodestra è un’onda che è iniziata non lo scorso 25 settembre, ma nel 1993. Da allora le fortune sono state alterne, ma questo è un paese di centrodestra, un Paese reale dove la gente si preoccupa e vota in base ai problemi reali e non a quelli virtuali messi in scena sul palcoscenico di Sanremo”.