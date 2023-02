Regionali, Giuseppe Conte travolto davanti al seggio: "Avete fatto schifo"

13 febbraio 2023 a

Fuori programma per Giuseppe Conte che domenica 12 febbraio si è recato a votare per le elezioni regionali nel Lazio dove il Movimento 5 Stelle ha candidato Donatella Bianchi, conduttrice di Linea Blu. Quando si stava allontanando dal seggio dopo aver espletato il suo diritto-dovere, Conte ha incrociato una ex elettrice M5s che definire delusa è un eufemismo. La donna gliene ha dette di tutti i colori davanti alle telecamere dei cronisti che seguivano il leader grillino.

Appena riconosce Conte, parte la contestazione: "Bravi, carini, simpatici i cinquestelle", dice rivolgendosi all'ex premier la donna. E ancora: "Bravi, bello scherzetto che c’avete fatto. Lo schifo più schifo avete fatto. Tutti vi abbiamo votato e abbiamo sbagliato. Perché vi abbiamo dato fiducia". Conte dal canto suo ha tirato di tirare dritto ma la signora è rimasta a sfogarsi davanti alle telecamere ( in questo video la contestazione a Conte ).

Conte poco prima si è recato nel seggio romano: "Chi rimane a casa e non vota non è vero che non sceglie, ma lascia che gli altri scelgano per lui, e questo non è bello per la democrazia. Quanti più voti ci saranno, maggior salute avrà la democrazia e maggior possibilità avranno i cittadini di incidere nel governo regionale", detto il presidente del Movimento 5 stelle ai cronisti dopo aver votato.