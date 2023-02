Elezioni regionali 2023, Rocca demolisce D'Amato e Bianchi: la proiezione della disfatta a sinistra

13 febbraio 2023 a

Il successo del centrodestra alle elezioni regionali che si sono tenuti nel Lazio e in Lombardia è sotto gli occhi di tutti sin dai primi dati emersi non appena si sono concluse le operazioni di voto ed è iniziato il conteggio dei voti alle urne. Swg, l’istituto a cui si appoggia Maratona Mentana su La7, ha fornito il dato delle prima proiezione di voto, con una copertura dell’11%. E i risultati sono quelli di una partita senza storia, così come da mesi andavano dicendo i sondaggi. Francesco Rocca è al 53,7%, Alessio D’Amato si attesta al 32% tondo, mentre Donatella Bianchi racimola appena l’11,8%. Rocca è stato il candidato del centrodestra, D’Amato quello di Terzo Polo e Pd, mentre il Movimento 5 Stelle ha indicato il nome della giornalista della Rai. Un altro dato che è impossibile non evidenziare è quello del crollo dell'affluenza finale nel Lazio, dove ha votato solo il 37,2% degli aventi diritto. Un risultato bassissimo rispetto a quello del 64,3% alle elezioni politiche che si sono tenute nel 2022 e quello del 66,6% alle regionali 2018 dove vinse Nicola Zingaretti.