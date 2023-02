Bollette gas, gli italiani tirano il fiato: a gennaio giù del 34%

02 febbraio 2023 a

Sospiro di sollievo per gli italiani. La bolletta del gas è in deciso calo per le famiglie nel mercato tutelato: meno 34,2% per i consumi di gennaio 2023 rispetto a dicembre 2022. A comunicare i dati è l’Arera, l’Autorità per la regolazione di energia, acqua e rifiuti. In base all’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano nel mese di gennaio 2023 e per i consumi dello stesso mese per la famiglia tipo (quella che ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi all’anno) nel mercato tutelato «si registra una diminuzione del 34,2% della bolletta rispetto al mese di dicembre 2022». La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento - applicata ai clienti ancora in tutela - viene aggiornata dall’Arera come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Per il mese di gennaio - che ha registrato una quotazione media all’ingrosso sensibilmente più bassa rispetto a quella del mese di dicembre - il prezzo della materia prima gas per i clienti con contratti in condizioni di tutela è quindi risultato di 68,37 euro al Megawattora (MWh), pari alla media dei prezzi rilevati quotidianamente durante tutto il mese appena trascorso.

La riduzione per il mese di gennaio, in termini di effetti finali, ancora non compensa del tutto gli alti livelli di prezzo raggiunti nell’ultimo anno, con la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (febbraio 2022-gennaio 2023) che risulta di circa 1.769 euro, +36% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (febbraio 2021- gennaio 2022): «La riduzione per il mese di gennaio - chiosa l’Arera - in termini di effetti finali, ancora non contrasta del tutto gli alti livelli di prezzo raggiunti nell’ultimo anno». Servirà ancora del tempo per assorbire completamente gli effetti dell'aumento dell'inflazione e della guerra tra Russia e Ucraina.