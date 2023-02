Ue, la denuncia di Sardone (Lega): “Le Ong scrivono gli emendamenti ai Verdi”

10 febbraio 2023 a

«Al Parlamento Europeo, emendamenti scritti dalle Ong al posto degli europarlamentari? Inaccettabile. Jutta Paulus è parlamentare dei Verdi, relatrice per la commissione Itre del nuovo regolamento per la riduzione delle emissioni di metano nel settore energetico. Durante i lavori di analisi del testo è emerso che gli emendamenti di compromesso avanzati dall’ufficio Paulus hanno come autrice dei file una certa Alessia Virone, direttrice affari governativi della Ong ambientalista Clean Air Task Force (CATF)». A sollevare il caso è Silvia Sardone, europarlamentare della Lega e coordinatrice del gruppo Id in commissione Envi, relatrice del regolamento sul metano. «È gravissimo - aggiunge - che i negoziati parlamentari si basino su documenti scritti da una Ong chiaramente di parte, all’insaputa degli altri gruppi e della co-relatrice, e che siano stati mandati dall’ufficio Paulus a tutti, mantenendo l’originalità del testo. Imbarazzante che i file proposti, scritti da una Ong, possano indirizzare la linea della maggioranza sul testo e inquinare lo sviluppo del documento in Commissione e poi in Parlamento».