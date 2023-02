Elezioni regionali Lazio-Lombardia, tutti i sondaggi: come va a finire

09 febbraio 2023 a

Le elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia sono ormai alle porte: si voterà domenica 12 e lunedì 13 febbraio per rinnovare presidenti e consigli regionali. Gli ultimi sondaggi politici pubblicati prima del silenzio delineano uno scenario abbastanza omogeneo, con qualche differenza nelle "forbici" e nelle distanze tra i candidati. A comparare le rilevazioni dei vari istituti è Bidimedia Sondaggi che, nel Lazio, conferma il vantaggio di Francesco Rocca, candidato civico di area ed ex presidente della Croce rossa, sostenuto da tutto il centrodestra di governo, con un risultato finale compreso tra il 41% e il 46%. Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della giunta uscente di Nicola Zingaretti, sostenuto da Partito Democratico, Terzo polo, Verdi, più Europa e altre liste è dato tra il 32,4 e il 38,2%. La candidata del Movimento 5 stelle Donatella Bianchi, conduttrice televisiva nota per Linea Blu sulla Rai, è valutata tra il 12,9 e il 20,8%.

Gli istituti considerati sono Winpoll, Izi, BiDiMedia, Tecnè, Index, Lab21, Ipsos, Noto, SWG, Quorum ed Euromedia e i sondaggi sono compresi tra il 18 novembre e il 27 gennaio. Le rilevazioni più recenti sono quelle del 27 gennaio scorso. SWG: Rocca 45%, D'Amato 34, Bianchi 17. Quorum: Rocca 40,8, D'Amato 32,4, Bianchi 20,8. Izi: Rocca 43,3, D'Amato 34,9, Bianchi 19,1. Euromedia: Rocca 44,7, D'Amato 35,5, Bianchi 18. Bidimedia: Rocca 45,3, D'Amato 36,7, Bianchi 15,8.

In Lombardia corrono Attilio Fontana, leghista e governatore in carica sostenuto da tutto il centrodestra comprensivo di Noi moderati e UDC; Pierfrancesco Majorno, eurodeputato dem candidato di PD, M5S e Alleanza verdi e sinistra; Letizia Moratti, ex sindaco di Milano ed ex ministro nei governi Berlusconi, assessore nella giunta Fontana ora candidata e sostenuta del Terzo polo. Nelle ultime rilevazioni del 27 gennaio di Ipsos, Swg e Quorum, Fontana è dato rispettivamente al 45, 48 e 48,4%; Majorino al 33,8, 34, 34,4; Moratti al 19, 16 e 14,3%.