Tagadà, Conte: confido di vincere le regionali. Panella lo gela in diretta

La speranza è l'ultima a morire, dice il proverbio, ma certe affermazioni appaiono surreali se non suffragate dai dati. Giuseppe Conte, ad esempio, a pochi giorni dalle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia si dice ottimista. Anzi, di più: "Il risultato minimo del movimento 5 stelle? L'ambizione è sempre di vincerle le regionali, nel Lazio e in Lombardia", afferma nel corso della puntata di martedì 7 febbraio di Tagadà, su La7. "Confidiamo davvero di poter vincere", spiega serafico l'ex premier che provoca la reazione incredula della conduttrice Tiziana Panella: "Questa speranza e questo desiderio nessuno glieli può togliere, ma in sondaggi non vanno esattamente in questa direzione" afferma con un certo sarcasmo la giornalista che non riesce a trattenere una risata.

Conte non si scompone, e ribatte che le previsioni dei sondaggi non sempre si verificano nella realtà delle urne. Le ultime rilevazioni, a fine gennaio, però non davano chance al Movimento 5 stelle. Nel Lazio l'ex conduttrice di "Linea Blu", la giornalista Donatella Bianchi (M5S/SI-Coordinamento 2050), raccoglieva dal 15,3 al 19,3%, con il candidato del centrodestra Francesco Rocca in netto vantaggio (dal 41,7 al 45,7%) su Alessio D'Amato del Pd (33,8-37,8%). In Lombardia l'ultimo sondaggio Ipsos dava il governatore uscente, il leghista Attilio Fontana, in netto vantaggio (44%) su Pierfrancesco Majorino (centro-sinistra, Pd e M5s, 33,8%), e Letizia Moratti (Terzo polo, 19%).