Sanremo, sondaggio agita la Rai: gli italiani stroncano l'intervento di Zelensky

07 febbraio 2023 a

a

a

L'operazione Zelensky al Festival di Sanremo si è risolta come noto, il presidente ucraino non interverrà in video ma nella serata finale della gara canora il direttore artistico e conduttore Amadeus leggerà un testo, una "lettera" come è stata definita. Ma qualunque sia la forma dell'intervento del leader ucraino, gli italiani bocciano sonoramente l'operazione. Il 57% degli italiani è in disaccordo o del tutto in disaccordo con la scelta di ospitare le parole di Zelensky sul palco dell'Ariston. Il dato emerge da un sondaggio realizzato da Swg nell'ultima edizione del "Radar", il focus dell'istituto demoscopico. Meno di un italiano su tre - il 29% del campione - è invece d'accordo o del tutto d'accordo con l'intervento sanremese.

Niente video ma una "lettera"... L'ultima mossa della Rai su Zelensky a Sanremo

Nel dettaglio, emerge dall'analisi Swg, i più favorevoli sono i giovani con il 43% nella fascia 18-34 anni. Gli intervistati tra i 45 e i 54 anni i più contrari: 68%. RIsponde non saprei il 14%. Le ragioni di chi è d'accordo riguardano soprattutto la necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla guerra in Ucraina (46%). Con percentuali decrescenti il fatto che non sarebbe il primo politico invitato all'Ariston (uno su tutti Mikhail Gorbaciov), e l'opportunità di manifestare sostegno a Kiev e manifestare contrarietà alle azioni della Russia e di Vladimir Putin.

"Sabotato per colpire Vespa". Zelensky a Sanremo, D'Agostino svela il retroscena

Per il 43% dei contrari, l'intervento di Zelensky sarebbe una inopportuna spettacolarizzazione della guerra, per il 40 una inaccettabile propaganda politica, e in percentuali decrescenti una mossa da evitare perché il Festival non dovrebbe affrontare temi come la guerra o finalizzata solo a fare ascolti. Annunciato da Bruno Vespa a Domenica In, il collegamento di Zelesnky al festival dopo le polemiche era diventato un video di due minuti da trasmettere alla mezzanotte di sabato. Poi l'ultimo arretramento: Zelensky invierà un testo che sarà letto in diretta da Amadeus. La solita soluzione all'italiana...