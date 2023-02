Sondaggio Mentana, Fratelli d'Italia cresce e il Pd arranca dietro ai grillini

06 febbraio 2023 a

Il consenso per Fratelli d'Italia cresce ancora: il caso Cospito e l'infuocato dibattito politico legato al 41 bis non frenano il partito del premier Giorgia Meloni che registra un +0,2% in sette giorni e passa dal 30,4% al 30,6%. La distanza dal secondo partito in classifica, il Movimento Cinque Stelle è record. È questo il quadro che emerge dal sondaggio politico di lunedì 6 febbraio realizzato da SWG per conto di La7.

Il partito guidato da Conte è al 17,5% e perde lo 0,3% rispetto a una settimana fa. Il Pd invece guadagna uno 0,6% salendo dal 14,2 al 14,8% ma resta comunque dietro ai grillini. La Lega è invece stabile all'8,7%. Perde uno 0,1 il Terzo Polo di Renzi e Calenda che si attesta all'8,1%. Forza Italia è al 6,4% e perde uno 0,4 in sette giorni. A sinistra stabile Verdi e Sinistra di Fratoianni e Bonelli al 3,5% con una flessione dello 0,1%. +Europa di Emma Bonino è al 3% e perde lo 0,2 rispetto all'ultima rilevazione. Per l'Italia con Paragone il 2,3%.