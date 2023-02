Giorgia Meloni, il messaggio alla sinistra: "Governeremo per cinque anni"

07 febbraio 2023 a

Avviso alla sinistra: il centrodestra governerà a lungo. La presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha partecipato alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra per Attilio Fontana al Teatro Dal Verme di Milano, dove è stata accolta da una standing ovation e dagli slogan ’Giorgia, Giorgia'. Presenti oltre al governatore e candidato del centrodestra, anche il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. In platea le bandiere di tutti i partiti della coalizione. "Quando andiamo al governo, realizziamo un programma e una visione comune, a differenza degli altri", ha detto la premier nel suo intervento nella kermesse a Milano del centrodestra per le elezioni regionali.

"La realtà è molto diversa da quella raccontata ogni giorno. Quando leggo i giornali mi accorgo di aver litigato, imbavagliato o frustrato qualche ministro, secondo la stampa sto sempre a litigare - dice Meloni - Ma nel lavoro quotidiano con i ministri, con i partiti della maggioranza, con Silvio, con Matteo, con Maurizio, vedo un clima diverso". L'unità del governo "è una realtà che alcuni non vogliono vedere e quella realtà è che non solo stiamo governando con coesione, con compattezza, con consapevolezza del ruolo che ci è stato affidato. Ma che continueremo a leggere poco perché siamo intenzionati a governare per i prossimi cinque anni".

La premier afferma poi che la velocità di azione è la prova della compattezza di un governo: "Prima c’era immobilismo e incapacità di dare le risposte necessarie. Nei primi 100 giorni abbiamo fatto più di cento iniziative, abbiamo lavorato velocemente e concretamente perché siamo una coalizione compatta e un abbiamo un programma comune".