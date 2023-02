Stasera Italia, Toti difende Delmastro e Donzelli: “Cospito? Processati ma si era già letto tutto”

06 febbraio 2023 a

Giovanni Toti, governatore della Liguria, è stato ospite in collegamento della puntata del 6 febbraio di Stasera Italia, talk show di Rete4 di Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli, ed ha preso le parti degli esponenti di Fratelli d’Italia finiti al centro delle polemiche per le loro parole sul caso di Alfredo Cospito: “Sul 41 bis di Cospito dovrà decidere il magistrato di sorveglianza sulla base dei rapporti di polizia e in ultima analisi il Dap, che farà le sue valutazioni con il ministro della Giustizia. Questo bisogna lasciarglielo fare a seconda del rischio che ritengono opportuno. La politica in questo momento deve fare tutta un passo indietro, come ha ben detto Giorgia Meloni. Ora Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro vengono processati dall'opinione pubblica per delle cose che io francamente ho letto sui giornali prima di sentirle dire in Parlamento da quei due esponenti politici, poi possiamo discutere sul gusto, sul bon ton istituzionale di un partito di governo di ripeterle in un’aula delle istituzioni, ma erano cose note, non è stato francamente rivelato nessun segreto”.

Toti si sofferma poi sull’importanza di avere difese tecnologiche imponenti per evitare problemi nella cybersicurezza: “Non ci rendiamo neanche conto nell’automatismo dei nostri gesti di cosa potrebbe significare perdere la nostra identità digitale e gli strumenti che abbiamo in mano. Molti di noi non hanno neanche più la residenza dove arriva la posta, arriva tutto sulla posta elettronica del cellulare che abbiamo in mano. I soldi che abbiamo sono tutti virtuali, se la carta non funziona non prendiamo neanche il caffè. I dati della sanità”.