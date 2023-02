La denuncia di Giorgetti: “Il problema dell'Italia è chi tifa contro Meloni e il governo”

06 febbraio 2023 a

Giancarlo Giorgetti alza la voce. Il ministro dell’Economia, intervenendo a un incontro della Coldiretti a Brescia in vista del Consiglio europeo di mercoledì, ha individuato chi rappresenta il vero freno a mano per il Paese: “Il problema per gli italiani è che ci sono quelli che tifano contro, perché, pur di farla sostanzialmente alla Meloni e al governo di centrodestra, pensano sia meglio tifare per i francesi e i tedeschi. Ecco, è l’ennesima testimonianza di un atteggiamento sbagliato. Chiaramente noi facciamo la nostra partita e cercheremo alleanze in Europa. La discussione è seria e faremo esperienza di quanto è avvenuto nel mondo agricolo che ha fatto da apripista a questo tipo di politica e ha pagato dazio a decisioni prese in Europa”.

“Sul Nutriscore - prosegue il vice-segretario della Lega - la guardia va tenuta sempre alta. La vicenda del Nutriscore è paradigmatica di come funzionano certe cose e soprattutto di una visione ideologica che se la realtà non ci piace dobbiamo modificarla come in testa ce l’abbiamo noi e anche per interessi che stanno dietro. La battaglia in Europa la stiamo conducendo, è necessario fare azioni di tipo attivo e come ministro dello Sviluppo economico avevo lanciato una app per scelta responsabile e volontaria ma evidentemente per gli interessi economici economici non italiani che stanno dietro evidentemente la guardia va tenuta sempre alta. Quello che è importante è che il governo - la conclusione di Giorgetti - che ha davanti a sé 5 anni sappia, in tante difficoltà, difendere l’interesse nazionale in Europa”.