Cosa ha fatto Donzelli, il retroscena su Mattarella e Giorgia Meloni

05 febbraio 2023 a

a

a

In un retroscena è La Stampa a rivelare la posizione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla polemica Donzelli-Pd che sta agitando il governo guidato da Giorgia Meloni. La risposta che il Quirinale attendeva da parte del premier è arrivata oggi con una lettera del presidente del Consiglio al Corriere della Sera. Il Capo dello Stato - secondo quanto scrive La Stampa - non avrebbe alcuna intenzione di intervenire almeno "fino a quando i magistrati romani non si esprimeranno". Al Colle sanno che i rapporti con Meloni sono buoni e "vanno mantenuti così" ragionano. "È anche il suo ruolo di presidente del Consiglio superiore della magistratura a imporre questa cautela" scrive La Stampa.

Dal Quirinale dunque occhi puntati su quanto sta accadendo in Parlamento: "Il cortocircuito istituzionale e la feroce frattura politica che ha generato con l'opposizione" si legge ma presidente della Repubblica attende l'evoluzione dei fatti. Intanto Meloni - nella sua lettera al Corsera - prova a chiudere il caso Cospito invitando alla cautela e lanciando un appello importante per "riportare i toni al livello di un confronto franco ma rispettoso".

E la risposta alle opposizioni che chiedono le dimissioni di Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro la risposta è netta: "Non ritengo vi siano in alcun modo i presupposti per le dimissioni che qualcuno ha richiesto. Peraltro, le notizie contenute nella documentazione oggetto del contendere, che il Ministero della Giustizia ha chiarito non essere oggetto di segreto, sono state addirittura anticipate da taluni media".