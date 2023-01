Sondaggio Masia, il dato su Meloni che cambia tutto: "Raggiunto il plateau"

30 gennaio 2023 a

L'ultimo sondaggio politico di Emg-Different presentato da Fabrizio Masia nel corso della puntata di Agorà, su Rai3, di lunedì 30 gennaio, offre alcuni dati previsti, o prevedibili, ma anche qualche segnale di discontinuità rispetto alle ultime rilevazioni dell'istituto. Il sondaggista parte dal punto di vista degli intervistasti su un tema che interessa molti, ossia il salario minimo garantito. "C'è la percezione che alcune professioni non siano pagate il giusto o sottopagate, infatti vediamo una maggioranza bulgara" in favore del salario minimo: il 76 per cento degli italiani: "Tre su quattro si esprimono positivamente, un 15 per cento non risponde e meno di uno su dieci è contrario".

Dato comprensibile in un momento di forte incertezza economica con le famiglie alle prese con il caro-vita. Ma come si ripercuote questo sulle intenzioni di voto ai partiti e sulla fiducia ai leader? Masia sottolinea subito come la fiducia nel governo dopo settimane di crescita sia un po' stabilizzata. Un trend che non si vede nel consenso alle forze politiche con Fratelli d'Italia e Lega che calano, mentre vede il segno più Forza Italia. Il partito di Giorgia Meloni è oggi al 27,5 per cento (-0,3 per cento), comunque sempre di più rispetto al risultato delle elezioni del 25 settembre. Crescono di tre decimali Pd (17,7 per cento) e Movimento 5 stelle (17,9), la Lega perde due decimali e si attesta all'8,6. Il terzo polo Azione-Italia viva scende al 7,9 per cento (-0,3) mentre, come anticipato, Forza Italia sale al 7,2 per cento in virtù di una crescita dello 0,2. Piccoli scostamenti per le altre liste.

Interessante il dato sulla fiducia nei leader. "C'è una stabilità di Meloni dopo settimane di decrescita, per la prima volta questa settimana abbiamo raggiunto un plateau", perché la premier è stabile al 45 per cento. Da registrare un balzo di Stefano Bonaccini, favorito nelle primarie del Pd. Anche la fiducia nei confronti del governo "si è stabilizzata, è identica a sette giorni fa" ossia è il 49 per cento, sottolinea il sondaggista. "Un risultato in linea con il risultato delle politiche", afferma madia, "e che è interessante perché per la prima volta dopo alcune settimane si è stabilizzato, vedremo se nelle prossime settimane ci sarà un riverbero positivo" sulle rilevazioni sul governo e i partiti della maggioranza.