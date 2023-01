Giorgia Meloni, i primi 100 giorni di governo: lo spread scende e il Pil sale

29 gennaio 2023 a

Lo spread cala, il Pil sale e l'Italia ce la farà. A 100 giorni dall'insediamento del governo guidato da Giorgia Meloni il premier traccia il bilancio e risponde con i fatti. Il presidente del Consiglio compare sui social con la sua rubrica "Gli appunti di Giorgia" e mostra l'elenco lunghissimo di misure e decisioni realizzate dal suo esecutivo, alla faccia dei soliti gufi che "vorrebbero o spererebbero" che le cose andassero male. Cinque i progetti che il capo del governo, leader di Fratelli d'Italia, ha rammentato di aver realizzato: "Patto per la terza età, ddl sulla giustizia; progetto stazioni sicure; incontri in Algeria e Libia per fare dell'Italia l'hub energetico d'Europa; contrasto all'immigrazione irregolare".

"L'Italia è più solida di quanto si voglia far credere, di quanto dicono alcuni. Se si va a guardare i dati si scopre che questa nazione ha grande capacità di resistere e reagire", ha evidenziato il premier. Meloni, poi, ha ricordato anche che negli ultimi 100 giorni lo "spread è sceso a 185 punti base, la Borsa ha avuto un aumento del 20%, e la Banca d'Italia stima che l'Italia sarà in netta ripresa quest'anno e questa ripresa si stabilizzerà nel 2024 e nel 2025".

Un passaggio Meloni ha dedicato anche alla riforma della Giustizia e al caso Nordio: "Ho lungamente parlato con il ministro nei giorni scorsi, è impegnato su una riforma molto seria e ampia della giustizia che possa garantire tempi certi e massimo delle garanzie per chi è sotto processo e sotto indagine".