Primarie Pd, "tessere in bianco". Bonaccini accusa Schlen e scoppia il caso

Poteva mancare, nel tormentato percorso del congresso Pd, un “giallo delle tessere”? No, e infatti eccolo servito. Un comitato che sostiene, per la corsa alla Segreteria, il presidente dell’Emilia Romagna, “Energia Popolare”, ha inviato una missiva alla commissione provinciale congressuale. Chiedendo di accertare l’eventuale presenza di “tessere in bianco” a disposizione della mozione che sostiene Elly Schlein, a Bologna. Si tratterebbe, dunque, di un’irregolarità bella e buona.

Tuttavia, nell’evidente finalità di non “inquinare” la campagna elettorale per le primarie con scontri e veleni, anche lo stesso Bonaccini è sembrato non più di tanto attratto dalla cosa. “Penso ad altro - ha detto - avranno chiesto un chiarimento”.

Alla fine, la commissione provinciale ha svolto gli accertamenti che doveva svolgere in una riunione che, riporta il Quotidiano Nazionale, pare non sia stata tranquillissima. Alla fine, la nota è esplicita: “dopo aver svolto tutti gli accertamenti necessari sulle procedure di tesseramento – si legge- è emerso che tutto si è svolto e si sta svolgendo nella massima regolarità”. Giallo risolto, quindi. Ma l’ennesima dimostrazione di quanto questo percorso congressuale sia la radiografia di un partito che parla più a se stesso che agli italiani.