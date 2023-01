Aiuti contro il caro-energia e plusvalenze fittizie: Giorgetti a tutto campo

26 gennaio 2023 a

Nuovi aiuti agli italiani e un occhio al calcio e alle polemiche per la partita che si sta giocando nei tribunali federali. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in occasione dell’evento Telefisco del Sole 24 Ore, è intervenuto sulla situazione economica del Paese: “Prima del 1 aprile il governo interverrà per prorogare le misure di mitigazione dei costi dell’energia per famiglie e imprese, ma in forma diversa rispetto a quella che abbiamo visto fino ad oggi, che è figlia dell’emergenza. Promuovere la crescita - dice ancora l’esponente della Lega - è la via maestra per ridurre il debito. La massa del debito si può affrontare solo promuovendo la crescita con Next generation Eu e liberando l’energia imprenditoriale”. Poi uno sguardo al Pnrr: “Le risorse ci sono e sono ingenti, il progetto è ambiziosissimo e la difficoltà è metterle a terra. Questa sfida per promuovere la crescita sulla base infrastrutturale, sia materiale che immateriale, è decisiva ma senza uno snellimento delle procedure e una flessibilità anche a livello europeo, diventa difficile e problematico. In Europa c’è un grande dibattito che culminerà nel Consiglio europeo di inizio febbraio, in questa discussione probabilmente si discuterà di aggiornare gli strumenti con cui l’Ue si deve rendere più efficiente per dare delle risposte alla ripresa”.

Il ministro dell’Economia ha annunciato possibili “novità” normative sulla questione delle plusvalenze fittizie emerse nel mondo del calcio. “Si dà per scontato che vi sia un ricorso sistematico a plusvalenze fittizie nel mondo delle società professionistiche del calcio - osserva Giorgetti - e se lo Stato è un’istituzione seria vuole capire cosa significa questo fittizio, visto che è portato in bilancio e quindi qui al Mef. Ne ho parlato con il collega Maurizio Leo (viceministro al Tesoro) stiamo riflettendo se la normativa fiscale art. 86 del testo unico sull’imposta dei redditi in qualche modo fotografa in modo coerente e corretto questo fenomeno e quindi non escludo anche novità nelle proposte del governo in questo senso. La norma potrebbe cambiare, è stata avviata un’analisi rispetto al fenomeno. Se così è non credo che lo Stato possa riconoscere plusvalenze fittizie, le plusvalenze sono una bellissima cosa, per carità, ma quando diventa deliberatamente artefatta lo Stato - l’avviso dal governo - deve mettere mano per evitare che questo accada”.