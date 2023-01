Csm, Terzo polo e centrodestra eleggono il vicepresidente: incarico a Pinelli

Christian Campigli 26 gennaio 2023 a

a

a

Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. La massima resa celebre dalla più grande scrittrice di gialli di tutti i tempi, Agatha Christie, descrive alla perfezione la dinamica politica che ha portato ieri all'elezione del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli. Con i voti del centrodestra e del Terzo Polo. Non è un mistero che Matteo Renzi nutra una grande stima per l'attuale guardasigilli, Carlo Nordio. Ed è sufficiente leggere il suo libro, «Il Mostro», per comprendere le convergenze parallele tra l'ex sindaco di Firenze e l'attuale Governo. Soprattutto sul tema giustizia. L'idea di riforma del terzo potere, la separazione delle carriere e la responsabilità civile dei magistrati sono solo alcuni dei temi che avvicinano, ogni giorno di più, il leader di Italia Viva ai moderati. Ieri, Fabio Pinelli, laico della Lega, è diventato il nuovo vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Lo ha eletto il plenum, presieduto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, al terzo scrutinio, con 17 voti, contro i 14 andati a Roberto Romboli, del Pd. Una la scheda bianca.

"Un intervento di Mattarella..." Donzelli, ecco le parole che spiegano tutto

Al termine dello scrutinio il presidente della Repubblica ha dunque proclamato Pinelli vicepresidente. «Cerchiamo di essere credibili, trasparenti e mai obliqui, nell'interesse supremo del Paese - ha detto Pinelli, intervenendo in plenum subito dopo la sua elezione -. Orienterò ogni mio comportamento al servizio del Paese, con il faro del Presidente della Repubblica. Sono emozionato e onorato per l'incarico gravosissimo. Anche a chi non mi ha votato dovrò garantire ascolto perché il comportamento del Csm sia orientato sempre a scelte condivise e meditate, secondo le diverse posizioni di ciascuno». Il neo vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura ha poi ricordato le parole del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia e proclamato beato: «Quando moriremo non ci sarà chiesto se siamo stati credenti ma credibili».

"Chi sbaglia deve pagare". L'affondo di Renzi contro i magistrati

Pinelli si è laureato in giurisprudenza all'università di Milano ed è iscritto dal 1997 all'albo degli avvocati di Padova e dal 2010 anche all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione. Grande esperto di diritto penale dell'economia, è stato professore a contratto presso l'università Ca' Foscari di Venezia e titolare della cattedra di Diritto penale dell'ambiente, del lavoro e della sicurezza informatica (Internet e privacy). Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha rivolto «i migliori auguri di buon lavoro all'avvocato Pinelli». «Nel solco dei principi costituzionali - ha aggiunto - sono sicuro che saprà assolvere con equilibrio, rigore e leale collaborazione al delicato compito assegnato in seno all'organo di autogoverno della magistratura».