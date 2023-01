Csm, Zanettin si congratula con Pinelli: "Primo laico di centrodestra eletto vicepresidente"

25 gennaio 2023 a

"Per la prima volta nella storia un laico di centrodestra viene eletto vicepresidente del Csm. All’avvocato Fabio Pinelli esprimo le mie congratulazioni e l’augurio di buon lavoro per l’importante e delicato incarico". lo dichiara il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, che sottolinea l'importanza dell'elezione avvenuta oggi 25 gennaio.

Fabio Pinelli è il sedicesimo vice presidente del Consiglio superiore della magistratura. Eletto con 17 voti su 32 nel Plenum straordinario presieduto dal presidente della Repubblica, è arrivato al Csm come laico eletto dal Parlamento su proposta della Lega. Penalista di Padova, è stato difensore di vari dirigenti leghisti, tra cui Luca Zaia, Armando Siri e anche dell’ex guru social di Matteo Salvini, Luca Morosi. Lui si definisce "un indipendente". È molto vicino anche a personalità tradizionalmente di centrosinistra come Luciano Violante. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, iscritto dal 1997 all’Albo degli Avvocati di Padova e dal 2010 anche all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. Ha una formazione giuridica di diritto penale classico ed esplica la propria attività specialistica prevalentemente nell’ambito del diritto penale dell’economia. Ha patrocinato, inoltre, avanti la Corte Costituzionale, per parte privata, la rilevante questione di diritto penale avente ad oggetto "l’omessa previsione del fatto lieve nel sequestro di persona a scopo di estorsione".