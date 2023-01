Treni gratis, gli ex deputati che hanno fatto incetta di biglietti (quasi tutti M5s)

26 gennaio 2023 a

I biglietti del treno, soprattutto quelli dell'Alta velocità, costano caro. Lo sa la bidella-pedonale della tratta Milano-Napoli la cui storia ha attirato curiosità e polemiche nei scorsi giorni, ma anche gli ex parlamentari che hanno fatto incetta di carnet gratuiti per Frecciarossa e Italo alla fine della scorsa legislatura. A scovare la lista è il Foglio che fa notare come trenta su 38 sono deputati eletti con il Movimento 5 Stelle, che da tempo ha dimenticato la vocazione anti-Casta degli esordi.

Tra luglio e ottobre gli allora deputati si sono accaparrati attraverso l’agenzia di viaggi convenzionata della Camera Carlson Wagonlit carnet di biglietti omaggio per l’Alta velocità per una spesa complessiva di 82.520 euro in tre mesi, di cui 50.740 solo a ottobre. I carnet da 10 a 15 biglietti ciascuno permettono di viaggiare senza pagare. Dei grillini che hanno fatto incetta di biglietti 10 sono rimasti nel gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle fino alla fine della legislatura ma non sono stati ricandidati, altri 10 provengono da Insieme per il futuro, di Luigi Di Maio nato dopo la scissione, altri 10 erano nel gruppo Misto dopo l'elezione nel M5s. Nella lista, di cui non sono stati diffusi i nomi, anche quattro renziani, due leghisti, uno di Fratelli d’Italia e uno del Pd.

Secondo quanto ricostruito, gli uffici della Camera hanno poi chiamato gli ex parlamentari per ricordare loro che, non essendo stati eletti, non hanno più diritto a viaggiare gratis con quei carnet. Ma non tutti li hanno restituiti...