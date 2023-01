Fumata bianca sul Csm: Fabio Pinelli in quota Lega eletto vicepresidente

25 gennaio 2023 a

Fabio Pinelli, laico in quota Lega, è stato eletto vicepresidente del Csm. Sono stati 17 i voti in suo favore, 13 quelli di Roberto Romboli e una scheda bianca. All'ok definitivo si è arrivati in seguito a due fumate nere: dal terzo voto infatti è sufficiente la maggioranza semplice. "Rivolgo" a Pinelli "i miei auguri, sono certo che saprà affrontare con spirito istituzionale e con collaborativo le funzioni rilevanti cui è chiamato", ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo in Csm dopo l'elezione del laico in quota Lega a vicepresidente dell'organo di autogoverno delle toghe. "Sono certo che il Consiglio con la sua condizione affronterà con obiettività e concretezza anche le questioni più complesse che di volta in volta gli saranno sottoposte", ha aggiunto.

"Provo grande emozione per questo gravosissimo compito. Orienterò ogni mio comportamento nell'interesse del Paese e avrò come riferimento la guida e il faro del presidente della Repubblica", ha commentato Pinelli, intervenendo in plenum.Il leghista si è scusato per non aver preparato un discorso ("Sarebbe stato irrispettoso nei confronti di chi non mi ha votato", ha detto) e richiamato le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Il comportamento del Csm sia orientato sempre a scelte condivise", ha concluso.