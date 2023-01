Energia, Meloni sigla il patto d'Algeria: "Costruito un ponte, sarà utile all'Europa intera"

23 gennaio 2023 a

"Con l'Algeria abbiamo costruito un ponte, sarà utile all'Europa intera". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza congiunta con il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune. Quest'ultimo ha sottolineato l'importanza del condotto che porterà gas, elettricità e ammoniaca direttamente dall'Algeria alla Sardegna, facendo sì che l'Italia diventi la porta d'ingresso di tutte queste fonti di approvvigionamento algerine verso il continente europeo.

Oltre alla fornitura di gas, "la nostra cooperazione energetica con l’Algeria si estende anche alla transizione energetica e le energie rinnovabili», il «mix energetico è quello che individuiamo come possibile soluzione alla crisi- ha aggiunto Meloni - Oggi l’Algeria è il nostro principale fornitore di gas, vogliamo giungere a un incremento delle esportazioni di gas dall’Algeria all’Italia e all’Ue, la realizzazione di un nuovo gasdotto per l’idrogeno, la possibilità di fare gas liquefatto, insomma un meccanismo di mix energetico che individuiamo come possibile soluzione alla crisi in atto".