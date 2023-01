Mollicone sbotta con Merlino: "Un po' di correttezza". Il sondaggio su FdI diventa un caso

20 gennaio 2023 a

a

a

Ma Fratelli d'Italia cala o torna a salire? C'è un po' di confusione con gli ultimi sondaggi politici, i primi del 2023, chiamati a valutare come i più recenti sviluppi - dal caso accise alle primarie del Pd fino alla cattura di Matteo Messina Denaro - hanno influito sul consenso ai partiti politici e in particolare sulle forze della maggioranza. Nel corso della puntata di venerdì 20 gennaio de L'aria che tira va, su La7, in onda un sondaggio di Euromedia Research di Alessandra Ghisleri, in collegamento con Myrta Merlino. Il dato che riguarda Fratelli d'Italia è negativo: -0,4 per cento, per un consenso del 28,2, mentre Movimento 5 stelle e Pd risultano in crescita. Ma la sondaggista nel suo intervento fa notare che nelle rilevazioni più recenti "si vede un certo entusiasmo per Giorgia Meloni" e per il suo partito. Come si spiega?

Meloni leader più amata d'Europa. Il sondaggio Usa che fa impazzire la sinistra

In studio c'è Federico Mollicone, esponente di FdI, che fa notare che quello mostrato ai telespettatori è un dato vecchio, perché risale al 10 gennaio, ormai dieci giorni fa. "Ho una venerazione per Euromedia, ma dopo il 10 gennaio cosa accade? SI è parlato di un aumento" dei consensi al partito di Giorgia Meloni, "dovremmo vedere questo trend". "Questo è un dato registrato subito dopo il 'gran casino' della benzina", afferma la conduttrice con Ghisleri che conferma: "Adesso è superato". I dati più aggiornati sono influenzati anche dall'arresto del boss mafioso, evidentemente percepito da una parte dell'elettorato come una vittoria del governo. "Abbiamo rilevato" che l’apprezzamento per la premier "dal 37,8 passa al 39,6" e anche FdI è in crescita e torna ad avvicinarsi al 30 per cento.

Sondaggi, il segnale "eclatante" per Meloni. E il Pd va sempre più giù

Insomma, aveva ragione Mollicone che chiede a quel punto "un po' di correttezza" e di mettere in chiaro qual è il trend più recente: "Ghisleri dice che siamo al 29,2 e la fiducia in Meloni sta crescendo". La conduttrice spiega che gli ultimi dat ancora non erano stati rappresentati in grafica e quindi è stato mandato in onda un sondaggio precedente. Il caso si chiude con Tommaso Cerno che strappa un sorriso a tutti: "Mollicone, dai un po' di tregua al Pd che in quel sondaggio ha l'unico dato 'verde' degli ultimi tre anni...".