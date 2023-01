Sondaggio Masia, effetto accise sulla maggioranza: cosa cambia per il governo

16 gennaio 2023 a

Il calo c'è ma è tutto da vedere se si stratta di una tendenza destinata a consolidarsi. Fabrizio Masia lunedì 16 gennaio presenta ad Agorà, su Rai3, i risultati dell'ultimo sondaggio politico Emg-Different. "Bisogna vedere" se la flessione nella fiducia alla premier Giorgia Meloni e ai partiti di centrodestra "sarà di breve o lungo periodo", afferma il sondaggista. C'è un "calo generalizzato per i leader del centrodestra" spiega Masia. La fiducia a Meloni è al 46 per cento in calo di un punto, seguita dal governatore veneto Luca Zaia e dal leader della Lega, Matteo Salvini.

La maggioranza paga la polemica sulle accise e i rincari dei carburanti, e questo si riverbera anche nelle intenzioni di voto ai partiti. Fratelli d'Italia "dopo settimane di crescita continua a scendere", perde lo 0,4 per cento rispetto a sette giorni fa e si attesta a 28,2. Lieve calo anche per il Movimento 5 Stelle (17,4 per cento) mentre si registra una ripresa del Pd "forse anche per il dibattito delle primarie"; afferma il sondaggista che dà i dem in crescita dello 0,4 per cento (17,1). Lega al 9 per cento, Forza Italia al 7, terzo polo Azione-Italia Viva 8,4 per cento, Sinistra italiana-Verdi 3,5.

"Notiamo un certo calo nel centrodestra, non devastante perché si tratta di uno zero virgola, ma è un segnale che stiamo registrando da alcune settimane" riassume Masia. "L'azione di governo fa fatica su alcuni temi, dalle bollette alle accise", e si sente nei sondaggi.