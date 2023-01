Laura Boldrini, attacco ad alzo zero su Meloni: "Così vuole distrarre gli italiani"

14 gennaio 2023 a

a

a

Torna all'attacco Laura Boldrini. L'ex presidente della Camera, deputata del Partito democratico scende in campo sulla questione migranti e chiede all'esecutivo guidato dal premier Giorgia Meloni di ritirare il decreto naufragi. Un vero e proprio appello quello lanciato dalla dem: "La legge del mare è salvare vite, non può oscurare principi antichi quanto l’uomo. Non può cancellare quei valori che sono nel Dna del nostro Paese: la generosità, l’accoglienza. Il risultato del decreto invece è drammaticamente chiaro. Più morti, meno arrivi. E drammatico è l’accanimento del governo contro le Ong".

Per la deputata ci sarebbe una sola strada possibile: "Una missione europea di salvataggio, un Mare nostrum con navi degli stati membri Ue. Invece Giorgia Meloni manda il ministro degli Esteri a trattare con regimi illiberali come Libia e Turchia per fermare le partenze. Un errore politico imperdonabile: è grave legarsi le mani con regimi di questo tipo. Vogliono distrarre l’opinione pubblica dai temi che necessitano risposte immediate. Bisogna contenere l’inflazione, fare i conti con la produttività che crolla, arginare il caro benzina e il caro bollette. Ci sono questioni che scuotono il Paese e invece non sapendo come affrontarle usano l’immigrazione come arma di distrazione".