“Disastro Pd”. Il governo Meloni rinvia il Payback della sinistra e salva la sanità

La sinistra nel mirino di Fratelli d’Italia. Marco Lisei, Antonella Zedda e Paolo Marcheschi, senatori del partito guidato da Giorgia Meloni, denunciano l’ultima mossa della sinistra che rischiava di mettere in crisi la sanità e il tempestivo intervento della maggioranza di centrodestra per sventare tale possibilità: “Il governo Meloni ha una parola sola e, come ha dimostrato dal suo insediamento, mantiene sempre quello che promette. Il Payback è stato un disastro a firma Pd che, se non fosse stato rinviato da noi, avrebbe portato già in questi giorni ad un’ondata di chiusure per piccole e medie imprese del settore medicale senza precedenti”.

“All’incontro di ieri con i rappresentanti di questa eccellenza produttiva italiana è stata ribadita la nostra ferma volontà di individuare soluzioni adatte a salvare la situazione in via definitiva nelle more del rinvio. Nei prossimi mesi - sottolineano i senatori di FdI - lavoreremo in questo senso in sinergia con i deputati interessati. Fratelli d’Italia è e rimarrà al fianco di questo settore che, come hanno dimostrato gli anni appena passati, è un presidio da tutelare e rinforzare senza esitazioni evitando che gli effetti di un provvedimento scellerato prodotto dai governi passati di danneggiarlo”.