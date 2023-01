Tagadà, Messina incalza la deputata di sinistra sulla benzina: “Voi i veri artefici”

11 gennaio 2023 a

Manlio Messina, vice-capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, è ospite della puntata dell’11 gennaio di Tagadà, il talk show di La7 condotto da Tiziana Panella, e approfondisce l’argomento dei carburanti e la mancata conferma dello sconto delle accise su benzina e diesel da parte del governo Meloni: “Se noi potessimo togliere le accise sulla benzina nell’immediato non lo avremmo già fatto? Non è che siamo consapevoli che il problema c’è, va avanti da 50 anni, non dagli ultimi mesi. È un tema importante e strutturale, che va affrontato in maniera strutturale, non con interventi spot che costano 10 miliardi, che non fanno altro che rischiare di far aumentare ancora di più il prezzo. Noi abbiamo bisogno di un intervento strutturale e abbiamo 5 anni per intervenire, in 5 anni faremo quello che abbiamo detto di fare in campagna elettorale. C’è qualcuno che pensa che noi in 60 giorni dovremmo risolvere tutti i problemi… Il prezzo della benzina non è ad una soglia di allarme, è un po’ sopra i prezzi a cui siamo abituati, ma sotto i due euro, lì intervenne Draghi”.

Panella coinvolge nel discorso anche Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS: “Sono veramente allibita, il problema c’è e lo riconosce anche Giorgi Meloni. Mi sembra assurdo che un esponente di FdI si presenti ai microfoni e dica che il prezzo è nella media”. Messina sbotta per le parole da studio e alza la voce: “Lei dice fake news, non riesce nemmeno ad interpretare quello che dico io, non mi metta parole in bocca, lei pensa a quello che dice lei, lei non ascolta evidentemente, lei non ascolta, dovrebbe imparare ad ascoltare, io ho detto che il problema esiste da 50 anni, siete stati voi gli artefici di tutto questo. La pazienza ha un limite”. “Io sono allibita, l’ho ascoltata e le ho detto come si può risolvere” prova a replicare l’onorevole della Sinistra prima che entrambi restino in silenzio per lasciare la parola ad altri ospiti.