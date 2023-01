Pd, i dirigenti dem della Campania contro Francesco Boccia: dimissioni subito

07 gennaio 2023 a

Acque agitatissime in casa Pd. Non bastava il Qatargate e la disputa sulla data delle Primarie. Al Nazareno è in corso una vera e propria faida interna. Nell'occhio del ciclone c'è Francesco Boccia, commissario regionale Dem in Campania, che ha esplicitamente appoggiato la corsa di Elly Schlein ai vertici del partito. Boccia coordinerà la campagna elettorale di Schlein e, secondo i consiglieri regionali campani, il suo ruolo è incompatibile con quello di commissario del partito. I consiglieri campani del Pd sono scesi sul piede di guerra e hanno inviato una lettera al segretario nazionale, Enrico Letta, chiedendo le dimissioni di Boccia.

Nella lettera inviata dai consiglieri campani del Pd al segretario Letta, si specifica che "il senatore Boccia si accinge a gestire la vicenda congressuale nazionale e campana" e che "alcuni giorni or sono, com'è suo diritto, ha scelto di sostenere la candidatura dell'onorevole Schlein, accettando il ruolo di coordinatore della campagna congressuale di quest'ultima e rilasciando numerose interviste e dichiarazioni a sostegno della candidata Schlein. Questa sua nuova condizione lo pone al di fuori del perimetro di terzietà e di neutralità connaturato alla sua funzione di garante. Sarebbe stato auspicabile un suo spontaneo passo indietro ma ciò non è avvenuto, nonostante sia del tutto evidente l'incompatibilità politica tra le due funzioni peraltro sovrapposte anche temporalmente. Questa condizione va evidentemente rimossa dalla segreteria nazionale e in tal senso va il nostro auspicio".