Majorino, imbarazzo totale al pranzo della Befana. Cos'è successo con Fontana

Giada Oricchio 07 gennaio 2023 a

La Befana porta carbone a Pierfrancesco Majorino. Durante il pranzo del 6 gennaio, organizzato dall’associazione onlus “City Angels” di Milano, un gruppo di signore ha chiesto al candidato Pd alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio per la Regione Lombardia di improvvisarsi fotografo. Fin qui nulla di male, se non fosse che, come riporta l’account Twitter @ultimora_pol, le ospiti non avrebbero riconosciuto Majorino.

Pare che lo abbiano scambiato per un comune volontario di strada e gli hanno abbiano chiesto di scattare loro un paio di foto ricordo insieme ad Attilio Fontana, presidente uscente dal Pirellone nonché rivale dello stesso candidato dem. A sua volta, Majorino è stato immortalato da una terza persona che in questo modo ha reso il siparietto virale sui social. Potrebbe essere stata un’operazione simpatia. Va precisato, infatti, che i tre candidati (c’era anche Letizia Moratti) erano seduti allo stesso tavolo e si sono fatti fotografare insieme dai giornalisti presenti all’evento.