Controcorrente, Buttafuoco bastona la sinistra sulle nomine: “Pd legato alle poltrone”

06 gennaio 2023 a

a

a

La sinistra alza la voce con il centrodestra per le nomine volute dal governo Meloni. Il valzer di nomine è al centro della puntata del 6 gennaio di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Alessandra Viero, che ospita nell’occasione Pietrangelo Buttafuoco, scrittore e giornalista, che critica aspramente le posizioni espresse dal Pd, soprattutto perché in passato ha fatto tale e quale all’attuale maggioranza: “La formula è semplice da spiegare, è il bue che dice cornuto all'asino, tutto qua. Se si tratta di lottizzazione, dio ce ne scampi, c'è un racconto interminabile che negli anni, anzi da sempre, vede protagonista il Pd, che è sempre consustanziale alla poltrona. Quando si tratta di poltrone il Pd ha sempre le soluzioni, quindi è un discorso totalmente fuori luogo, come se le competenze venissero magicamente soltanto dal Pd. Oltretutto Franco Bassanini - fa notare Buttafuoco a proposito dell’autore della legge sulle nomine governative - non mi pare sia un esponente di destra…”.