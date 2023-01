Spoils system, Maria Giovanna Maglie contro la sinistra: sono in malafede

07 gennaio 2023 a

La sinistra non ci sta. Il centrodestra ha vinto regolarmente le elezioni e ha avuto un preciso mandato dagli italiani. Cambiare aria nel Paese e realizzare le riforme che possano far tornare l'Italia competitiva in Europa e nel mondo. Naturalmente, per fare questo, è necessario rinnovare i vertici dell'amministrazione dello Stato: quello che in tutto il mondo si chiama spolis system e che adesso la sinistra vorrebbe impedire, cercando di conservare i "suoi" uomini nei gangli vitali dello Stato.

Si chiama spoil System in tutto il mondo. Tu vai al governo, eletto,e cambi dirigenti e burocrati, non ti tieni quelli dell'altro. Farlo capire al PD e alla sinistra è un compito inutile, oppure sono semplicemente in malafede — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) January 6, 2023

"Si chiama spoils system in tutto il mondo - ha scritto Maria Giovanna Maglie sui social - Tu vai al governo, eletto e cambi dirigenti e burocrati, non ti tieni quelli dell'altro. Farlo capire al Pd e alla sinistra è un compito inutile, oppure sono semplicemente in malafede". Ma ne ha anche contro "Il Riformista": Il Riformista meglio del Male - ha twittato Maglie - Le elezioni il centrodestra le ha vinte per fregare i posti al sole che il Pd rivendicava per tutta la vita. E che capperi!".