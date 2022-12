Qatar 2022, Maglie sfotte Macron. E Crosetto gode

19 dicembre 2022 a

a

a

"Lacrime fatali". Titola così L'Equipe, con una foto di Kylian Mbappé a testa bassa e con la maglia a coprirne il volto, dopo la sconfitta della Francia nella finale dei Mondiali in Qatar contro l'Argentina. Per Le Parisien è una finale "soprannaturale e così crudele", mentre "Le Figaro" sottolinea che "crolla il sogno dei bleus".

Lionel Messi riporta l'Argentina in cima al mondo a 26 anni dal trionfo di Città del Messico del 1986 mentre la Francia piange di fronte al sogno perduto. Tra i tanti commenti sui social contro i francesi (la maggior parte degli italiani tifava, senza nasconderlo, Argentina) non passa inosservato quello della giornalista Maria Giovanna Maglie che raccoglie anche l'applauso del ministro della Difesa Guido Crosetto.

Lei con ironia cinguetta: "Non vedo Macron sugli spalti"... E Crosetto in un altro post su Twitter pubblica bandiere dell'Argentina e mani che applaudono per festeggiare la vittoria ai Mondiali del Qatar dell'Argentina contro la Francia.