Maria Giovanna Maglie fucila il big Pd con una parola: "Ridicolo"

05 dicembre 2022 a

a

a

La giornalista Maria Giovanna Maglie è tornata sui social. Dopo aver rivelato, sia su Twitter che in un'intervista al Corriere della Sera, la battaglia contro cui sta combattendo da settimane in ospedale, Maglie è tornata all'attacco. Nel mirino della giornalista è finito il neo senatore Pd Carlo Cottarelli che è stato asfaltato con una sola parola.



Maglie risponde ad un tweet di denuncia lanciato da Cottarelli in cui si scaglia contro il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, colpevole secondo il senatore del ritardo di un treno. "Sono in stazione per prendere il treno Trenord proveniente da Mantova per tornare a Milano. Mezz'ora di ritardo. Normale. Basta Fontana!!! Non è questione di politica. È incapacità", scrive Cottarelli. E alla Maglie serve solo una parola per fucilarlo: "Ridicolo" scrive su Twitter in risposta al senatore.