Covid, il governo Meloni traccia la rotta: mai più green pass e lockdown

Con l’aumento della paura per il ritorno del Covid dovuta all’esplosione dei contagi in Cina in molti si chiedono quali saranno le misure che adotterà il governo Meloni nel caso in cui anche in Italia si dovesse registrare un drastico aumenti dei positivi. E una prima risposta, riferisce il Corriere della Sera, è arrivata da un discorso che rimbalza dai corridoi di Palazzo Chigi a quelli del ministero della Salute: “Seguiremo le indicazioni che ci darà la scienza, così come abbiamo cominciato a fare con gli aeroporti. E di certo non neghiamo l’esistenza del Covid. Siamo stati tra i primi paesi Ue ad adottare misure di prevenzione, prenderemo provvedimenti adeguati all’evoluzione del quadro ma ci sono due punti ai quali non torneremo mai. E sono il green pass e il lockdown. Non ci saranno più, né l’uno né l’altro. Quella storia è finita”.

Nessuno, Meloni in primis, ha voglia di farsi travolgere dal Covid e la scienza sarà seguita in tutto e per tutto, con alcuni limiti precisi. Una prima dimostrazione è già arrivata negli ultimi giorni sul caso Cina: “Siamo stati i primi a controllare gli aeroporti e ci auguriamo che il resto dell’Unione europea ci segua compatto”. Tommaso Labate sottolinea un altro punto cruciale nel suo articolo in cui si parla della circolare emanata dal ministero della Salute: “È la linea del governo, certo. Ma è soprattutto la linea di Meloni, che secondo le persone a lei più vicine ‘aveva visto in anticipo e con talmente tanta nitidezza’ il tema della recrudescenza del Covid da avocare a sé la scelta del ministro della Salute, poi ricaduta su una persona di strettissima fiducia come Orazio Schillaci. Sul contrasto al Covid scelte e responsabilità erano, sono e saranno in capo a una persona, il premier”. E con tale atteggiamento Meloni è intenzionato a ridimensionare ogni possibile spaccatura con Forza Italia, che tanto aveva sognato per Licia Ronzulli la poltrona di Schillaci e che già sul reintegro dei medici no-vax ha storto la bocca.