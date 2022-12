Il decreto Rave diventa legge: approvato alla Camera con 183 sì e 116 contrari

30 dicembre 2022 a

Con 183 voti favorevoli, 116 contrari e 1 astenuto la Camera ha dato oggi il via libera definitivo al cosiddetto "decreto legge rave", con norme che riformano anche l'ergastolo ostativo e gli obblighi vaccinali.

