Covid, Meloni: "Controlli ma nessuna restrizione della libertà"

29 dicembre 2022

"La situazione in Italia in questo momento sul fronte Covid è abbastanza sotto controllo, monitoriamo attraverso un osservatorio". A spiegarlo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di fine anno. "Per il futuro credo che la soluzione siano sempre i controlli, i tamponi, le mascherine. Responsabilità: il modello di privazione delle libertà del passato non mi è parso così efficace e credo che lo dimostri bene il caso cinese", ha aggiunto Meloni.