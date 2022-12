Regionali Lazio, il primo sondaggio è uno choc per Pd e M5s. Tutti i numeri

29 dicembre 2022 a

Un "suicidio" politico per la sinistra è quello emerge da primo sondaggio per le elezioni regionali del Lazio con tutti i candidati delle principali coalizioni presentati ufficialmente. In numeri della rivelazione di Izi sono stati presentati da Repubblica e vedono come vincitore con il 42,6 per cento il candidato del centrodestra Francesco Rocca, ex capo della Croce rossa, seguito da Alessio D'Amato (34,8), Pd, assessore alla Sanità del governatore passato in Parlamento Nicola Zingaretti. In terza posizione Donatella Bianchi, conduttrice di LineaBlu su Rai1 e ambientalista, candidata dal Movimento 5 Stelle (18,3 per cento).

"Continua il suicidio dell'opposizione, centrosinistra e M5s, che si consegnano alla destra anche in Regione Lazio, così come avvenuto alle elezioni politiche e in Parlamento" dichiara l'ad di Izi Spa Giacomo Spaini sottolineando che "la mancata alleanza tra centrosinistra e M5S letteralmente regala la vittoria agli avversari e quindi al candidato della coalizione di centrodestra Francesco Rocca. Senza un'alleanza nell'area di centrosinistra, la coalizione di centrodestra vincerebbe con qualsiasi altro candidato o candidata".

Secondo la rilevazione pubblicata oggi il dato dell’astensione oggi è al 30,3 per cento degli elettori, inferiore rispetto alle Comunali di Roma e più in linea con le elezioni del 25 settembre. Tra i voti ai partiti primo Fratelli d'Italia (32,4%). Gli altri orientamenti di voto: Lega 6 per cento, Forza Italia 6,8, Pd 18,1, M5s 14,8.