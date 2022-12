YouTrend, i numeri di Meloni e Salvini negli ultimi sondaggi. Chi sprofonda

29 dicembre 2022 a

Arriva anche il sondaggio di fine anno. Il giorno della conferenza stampa del premier Giorgia Meloni che chiude il 2022 anche i sondaggisti fanno il bilancio su cifre e partiti. E per il premier, leader di Fratelli d'Italia, i numeri sono eccezionali.

FdI è cresciuto di oltre 10 punti in 12 mesi ed è il primo partito del Paese: la coalizione si attesta al 47,5% Va meno bene per la Lega mentre per il Partito democratico il crollo è totale. I dem calano di oltre 5 punti di fronte al Movimento 5 Stelle che, di poco, ma cresce (+2,2) e al Terzo Polo che conquista un altro +2,6%. Cala un po' Forza Italia che perde l'1,2%. Male l’alleanza Verdi/Sinistra (-2,2%) travolta dal caso Soumahoro.

Secondo la Supermedia di Agi e YouTrend, in confronto con l'anno precedente - il partito della Meloni ha guadagnato 10 punti percentuali arrivando al 30,3 per cento. Seguono i grillini al 17,6 con un +2,2. Annus horribilis per i dem che crollano al 16% (-5,3). La Lega invece risale e il partito di Salvini va al 9%. Forza Italia è al 6,9% e Verdi/Sinistra 3,4%.