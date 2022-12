Vito Bardi, il presidente della Basilicata: "Dopo il gas gratis ora sconti sull'acqua"

28 dicembre 2022

Gas gratis per i lucani e gestione virtuosa delle risorse energetiche, con sconti in bolletta per i cittadini. Questi i tratti salienti del "modello Basilicata" che espone in un colloquio con Il Tempo il presidente della regione, Vito Bardi. "Utilizziamo le compensazioni del petrolio lucano per ridurre le spese delle famiglie" spiega il governatore nel corso del forum in redazione. "Finora abbiamo abbattuto il costo dell'energia del 70%". La regione ospita il più grande giacimento di greggio in Europa: un terzo del fabbisogno nazionale è garantito dalle sue estrazioni. Ma è in prima linea anche nello sviluppo delle fonti rinnovabili. E adesso, dopo il gas gratis, il governatore della Basilicata pensa agli sconti sull'acqua.

(di Davide Vecchi e Mario Benedetto)