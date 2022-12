Manovra, la sinistra occupa la Commissione Bilancio. Il voto slitta al 29 dicembre

27 dicembre 2022 a

Sulla manovra al Senato si allungano i tempi. Governo e maggioranza puntavano a chiudere entro domani sera ma l'ok definitivo alla legge di bilancio slitta al 29 dicembre. I ritardi da parte del Mef sulla relazione tecnica che accompagna la legge di Bilancio e le conseguenti dure proteste delle opposizioni che lamentavano una riduzione insopportabile dei tempi di esame e discussione del provvedimento hanno indotto i capigruppo di Palazzo Madama a far slittare il voto di fiducia e quello finale alla tarda mattinata di giovedì. In sostanziale coincidenza con la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni.

Esultano Italia Viva e Terzo Polo, in prima linea nell'attacco alla maggioranza di governo. Ad annunciare la decisione presa dalla conferenza della capigruppo iniziata poco prima delle 18.30 è stata la renziana Raffaella Paita, presidente del gruppo di Azione-Italia viva: "Grazie alla nostra tenacia e insistenza la manovra arriverà in Aula il 29" scrive su Twitter pubblicando anche una foto dell'occupazione. "Una magra consolazione forse ma per lo meno avremo più tempo per esaminarla" spiega. Ed è proprio la foto pubblicata della protesta tra i banchi della Commissione Bilancio da parte dei membri dell'opposizione l'immagine simbolo della giornata ad alta tensione.