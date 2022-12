Guido Crosetto, il ministro della Difesa vola in Ungheria

23 dicembre 2022 a

"Sono qui, sul Fianco Est, perché in questo momento è il fronte più critico che ha segnato e segnerà la nostra vita". Il ministro della Difesa Guido Crosetto vola in Ungheria per incontrare i militari del Contingente nazionale del Battle Group Nato impegnati nella missione "enhanced Vigilance Activities". "Sono doppiamente onorato di essere qui perché il cappello che portavo quando ero militare era uguale al vostro" spiega Crosetto parlando ai soldati.

In un messaggio sul suo profilo Twitter prima della partenza il ministro della Difesa aveva dichiarato: "Onorato di portare il saluto e ringraziamento delle Istituzioni e degli italiani ai nostri militari che trascorreranno le Feste di Natale al servizio del Paese, lontani dai loro cari".

