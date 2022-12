Tagadà, profezia di Renzi sul Pd: “Stravince Bonaccini”. Ma lui tifa Schlein

21 dicembre 2022 a

a

a

Quanto sta rischiando il Partito democratico ad aspettare tutto questo tempo per eleggere il nuovo segretario? La questione viene rivolta a Matteo Renzi, leader di Italia viva, nel corso dell’edizione del 21 dicembre di Tagadà, il talk show di La7 condotto da Tiziana Panella, con un’analisi sul processo decisionale dei dem: “Sta sbagliando, ma è il finale di una strategia fallimentare di Enrico Letta. Io non posso parlare, ma lui le ha sbagliate tutte. Ai miei tempi c’era Alberto Tomba che faceva uno slalom perfetto. Oggi siamo in una fase in cui Letta ha fatto uno slalom perfetto, dove c’era una cosa giusta l’ha scansata. Ha sbagliato tutto sulle elezioni, sul dopo-elezioni, sul tempismo del Congresso”.

“Crolla l'immagine della sinistra”. I sondaggisti vedono nero per il Pd dopo lo scandalo

Renzi prosegue il suo discorso con una previsione degli esiti congressuali: “Vincerà Stefano Bonaccini, nettamente. Io non sostengo nessuno sto fuori. Se devo guardare all’interesse del Terzo Polo dico che se vince Elly Schlein da noi viene più gente. Ma io non ragiono sotto questo profilo, è un Congresso loro e pieno rispetto per le loro scelte. Io dico che Bonaccini stravince e a metà febbraio ci sarà lui a fare il segretario. È una persona seria, ma avrà una bella faticaccia da fare, dovrà recuperare molto consenso. Questo tempo lo paga, la domanda - sottolinea ancora Renzi - è una, sarà letale?”.

Il raptus di gelosia di Calenda. Così vuole zittire il "prezzemolino" Renzi

“Ci sarà un’implosione o meno del Pd?” un’altra domanda girata a Renzi: “Non credo, secondo me alla fine Bonaccini tiene insieme tutti. Implode se vince la Schlein, se vince Bonaccini non credo. Lui è uno rotondo, cerca di tenere tutti insieme. Che poi non cresca è un altro problema, non vedo ancora implodere il Pd. Alle elezioni europee lo vedremo, lì con Carlo Calenda faremo un risultato straordinario, andremo a due cifre e questo sarà un bene per l’Europa. Io alle politiche non ero così ottimista su un risultato a due cifre come lui, ma ora lo sono”.