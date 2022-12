Il Reddito di cittadinanza per l'affitto andrà direttamente al locatore

Ecco come la manovra modificherà il sussidio grillino

La parte del Reddito di cittadinanza erogata per pagare l'affitto andrà direttamente al locatore e non passerà più per le "tasche" del beneficiario della misura. E' una delle novità adottate in manovra che modificano il sussidio grillino.

Tra gli altri cambiamenti, la riduzione a sette mensilità dell'assegno per gli occupabili nel 2023. Viene eliminata l’offerta congrua, quindi per non perdere il sussidio i disoccupati dovranno accettare qualsiasi offerta, indipendentemente dal proprio curriculum, dagli studi fatti o dalla distanza del posto di lavoro rispetto alla propria residenza.

In più, per i percettori del sussidio di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno terminato la scuola dell’obbligo l’erogazione del contributo è condizionata all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di formazione, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo scolastico.