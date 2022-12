Manovre M5s, Casaleggio impallina il "ragno" Conte e manda un segnale a Di Battista

16 dicembre 2022 a

Davide Casaleggio spara a zero sul "ragno" Giuseppe Conte e manda un messaggio ad Alessandro Di Battista ma anche a tanti che sono ancora nel Movimento 5 stelle. Il figlio del cofondatore come noto ha rotto con il partito guidato ora da Conte che "sta perdendo per strada tantissimo sostegno perché già nelle ultime politiche si è perso per strada 6 milioni di voti"; punge Casaleggio. "Per me è un dispiacere ma non tutto si può indirizzare, ci saranno altre occasioni per poter creare partecipazione", ha detto nella puntata di venerdì 16 dicembre di Omnibus.

In realtà, sembra che Conte sia l'unico capace di far crescere il M5ss nei sondaggi e fare opposizione puntando sul Reddito di cittadinanza. In quanto a opposizione, "iil Pd è in una situazione di crisi ormai endemica" afferma Casaleggio, "stiamo parlando del meno peggio ma il mio obiettivo è sempre di capire cosa può essere il migliore per questo Paese".

Dopo Rousseau, Casaleggio ha fondato un nuova piattaforma, Camelot, per portare l'esperienza della partecipazione dal basso in vari ambiti. Per commentare il Movimento 5 stelle di Conte usa un'espressione nata per descrivere le organizzazioni. La forma a "stella marina" è fatta per perdurare e sopravvivere anche se un arto viene tagliato. Se le organizzazioni hanno forma di ragno "è sufficiente che la testa cada perché crolli completamente. Mi sembra che da stella marina oggi è il Movimento 5 Stelle si sia trasformato in un ragno". A lungo si è parlato di un nuovo sodalizio don Di Battista. "Apprezzo molto Alessandro come apprezzo tantissime altre persone che sono ancora nel movimento", afferma Casaleggio.