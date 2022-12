Giorgia Meloni non va a Porta a Porta: intervista annullata con Vespa

21 dicembre 2022 a

Salta il Consiglio dei ministri (che sarà presieduto dal ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini) e annulla l'intervista con Bruno Vespa a Porta a Porta. Il premier Giorgia Meloni è "indisposta". Per questo motivo non andranno in onda nemmeno le sue dichiarazioni su Rai 1: il conduttore Bruno Vespa è stato costretto a rinviare tutto a domani, giovedì 22 dicembre, come si legge nel comunicato diffuso da Viale Mazzini. E il cambio di programma avviene proprio mentre sale alle stelle la tensione sulla manovra anche nella maggioranza, tra emendamenti, discussione in Parlamento contingentata, tempi strettissimi e il rischio di votare alla vigilia di Natale per evitare la tragica ipotesi dell'esercizio provvisorio.