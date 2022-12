Qatar, Ghisleri a valanga: discutevamo dei 5mila euro e vanno in giro coi trolley

13 dicembre 2022 a

La vicenda delle presunti tangenti dal Qatar che ha travolto il Parlamento europeo è destinata ad avere effetti profondi sulla percezione della politica da parte degli italiani. Con effetti che si vedranno alle urne, nella galassia del centrosinistra, ma che rischiano di aumentare la scollatura tra opinione pubblica e classe politica. Alessandra Ghisleri, direttrice dell'istituto di sondaggi Euromedia Research, non usa mezzi termini intervenendo nella puntata di martedì 13 dicembre de L'aria che torà, su La7. "Abbiamo discusso fino a poco tempo fa di chi fossero coloro che potevano andare in giro con 5.000 euro", è il riferimento alla polemica sul tetto al contante contenuto nella manovra del governo, "e scopriamo che vanno in giro con i trolley e i sacchi" pieni di soldi, è il parallelismo usato da Ghisleri.

"L'immagine conta tantissimo", ricorda la sondaggista, "la prima istituzione che ne è esce colpita è sicuramente il Parlamento Europeo" ma gli effetti sul sistema politico in generale sono prevedibili. "Gli italiani fanno già fatica a comprendere che cosa fanno in Europa i nostri parlamentari, sanno che sono molto ben pagati e non sanno bene che cosa fanno - attacca Ghisleri - Quando scoprono queste cose si sentono traditi doppiamente, perché in un momento di grande crisi si scopre" che in politica "ognuno fa i fatti suoi". È inaccettabile per l'opinione pubblica realizzare che c'è gente che "entra in politica magari non avendo mai lavorato e improvvisamente diventa molta ricca, questo dà fastidio agli italiani", spiega Ghisleri, che hanno a che fare ogni giorno con le bollette da pagare e il caro vita.

Nella vicenda che i giornali hanno chiamato "The italiana job" spicca una differenza sostanziale con Tangentopoli, commenta la sondaggista, perché all'epoca "si rubava per il partito". Mentre qui, se le accuse verranno dimostrate in tribunale fino all'ultimo grado di giudizio, sembra che l'obiettivo sia "accumulare soldi per il futuro personale". Ci saranno i processi, ma i protagonisti di questa vicenda "sono già stati processati mediaticamente". "I cittadini giudicano", conclude Ghisleri che spiega come ci saranno "effetti politici, e ci saranno sul Pd e su determinate relazioni".