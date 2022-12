Emergenza energia, Giorgia Meloni all'Europa: sul price cap bisogna fare presto

15 dicembre 2022 a

Sul price cap bisogna fare presto. Giorgia Meloni lo ha sottolineato anche nei confronti del Consiglio europeo nel corso dei suoi interventi. Il premier italiano ha chiesto di velocizzare i tempi perché soltanto calmierando il prezzo dell'energia sarà possibile restituire competitività al sistema economico dei vari Paesi. Da quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dei suoi interventi sul tema dell’Energia al Consiglio europeo, ha sottolineato la necessità di trovare una soluzione riguardo al meccanismo di riduzione del prezzo del gas.

Fumata nera sul price cap, in Europa nessun accordo

La presidente Meloni ha evidenziato come il tempo perso nel trovare un’intesa sul meccanismo di riduzione del prezzo sia in realtà in contraddizione rispetto alla discussione sulla competitività dell’industria europea nei confronti degli altri concorrenti globali. Meloni ha anche evidenziato la necessità di rispondere tempestivamente ai bisogni crescenti di famiglie e imprese.