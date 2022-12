Candidati Regione Lombardia 2023, Conte lancia il voto online: "Decidete voi"

Giada Oricchio 15 dicembre 2022 a

Regionali in Lombardia: Giuseppe Conte dà l’ok, poi interpella la base per evitare di assumersi la paternità del nome e la responsabilità di un ritorno con il Pd. Cosa è successo? Ieri, il presidente del M5s aveva raggiunto un accordo con il Partito Democratico e altre forze di sinistra sulla candidatura del dem Pierfrancesco Majorino alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Oggi ha sottoposto la ratifica al voto online degli attivisti lombardi.

In un video su Facebook, Conte si è confermato campione di equilibrismo, fuoriclasse del “dico tutto e niente”: “Voi iscritti dovete decidere se questo percorso deve essere finalizzato ad allargare la proposta alle altre forze del centrosinistra che hanno condiviso questi punti qualificanti, con maggiori chance di poter cambiare pagina e superare il malgoverno del centrodestra, oppure di non dar seguito a questo percorso e andare da soli, con minori chance di poter essere competitivi”. Così ha invitato gli iscritti a pronunciarsi a favore (fa capire di protendere per il sì) o contro il patto con il centrosinistra: “Ormai lo scenario è delineato. Le forze di centrodestra confermeranno la loro proposta, mentre dall’altra parte c’è Letizia Moratti, in pieno contrasto e competizione con la giunta uscente – ha spiegato l’ex premier -. Se mai dovessimo, alla luce del vostro voto, formulare una proposta e andare in coalizione, quei punti saranno il faro della nostra azione e se non dovessero più essere l’obiettivo da perseguire noi staccheremo la spina”. T

utto chiaro? Mica tanto. Negli otto minuti di clip mancano due nomi, quello del candidato Majorino e quello del partito di riferimento. Conte si è guardato bene dal citarli mentre chiedeva il voto ai suoi elettori. Perché? Voleva il sì facendo finta di non scontentare la base pentastellata contraria a un riavvicinamento con il Pd. Machiavellico Conte.