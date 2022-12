Giorgia Meloni con l'influenza, salta il viaggio per Alicante. Al vertice Tajani

Giada Oricchio 09 dicembre 2022 a

Giorgia Meloni finisce ko per l’influenza. Il presidente del Consiglio salterà l’importantissimo vertice Med 9, che si apre oggi ad Alicante, a causa di uno stato influenzale. Il vicepresidente e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, guiderà la delegazione italiana che si confronterà con Spagna, Francia, Portogallo, Grecia, Malta, Cipro, Croazia e Slovenia su crisi energetica, economica e migratoria.

Il forfait del premier giunge inaspettato considerando che ieri ha diffuso alla agenzie di stampa una foto in cui allestiva l’albero di Natale insieme alla figlia come da tradizione per la Festa dell’Immacolata e che martedì sera era al teatro alla Scala per assistere alla prima dell’opera russa “Boris Godunov” di Modest Musorgskij diretta da Riccardo Chailly con la regia di Kasper Holten. Secondo alcune indiscrezioni non i tratterebbe di una banale febbre, ma di Covid. E dunque un problema per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il presidente del Senato Ignazio La Russa e i rispettivi parenti che erano al suo fianco nel palco reale del teatro milanese.